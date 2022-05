Abortdebatten fick Wordle att byta ord

Den dagsaktuella politiken fick The New York Times att i all hast ändra måndagens ord i pusselspelet "Wordle". Men bytet slog inte igenom hos alla.

Spelet "Wordles" lösningar, ett nytt ord varje dag, är förprogrammerade sedan länge, men när tidningen förra veckan upptäckte vilket som slumpats fram för måndagen fick de snabbt byta ut det. Ordet "fetus" (den amerikanska stavningen av engelska ordet för foster) kunde nämligen ses som en kommentar till den pågående debatten om aborträtten och ersattes av ett mer neutralt klingande ord. Lösningen var "helt oavsiktlig och en slump" skriver tidningens spelredaktör Everdeen Mason. "På New York Times tar vi vår roll som en plats för underhållning och förströelse på allvar och vi vill att Wordle ska fortsätta var helt bortkopplat från nyheterna", fortsätter han. Att tidningen redan för flera dagar sedan bytt till ett mer neutralt ord innebar nämligen inte att det raderades helt ur systemet. Vissa användare, som inte uppdaterat sin sida, fick det gamla ordet. The New York Times köpte i januari "Wordle" för för ett mångmiljonbelopp. Gratisspelet går ut på att lista ut ett engelskt ord på fem bokstäver med högst sex gissningar, med ett nytt ord varje dag.