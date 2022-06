Flygkaos i Europa – totalstopp på Schiphol

Det innebar att en del plan flögs tomma till Schiphol, en av världens största flygplatser. På söndagsmorgonen sade en talesperson för KLM att de inte förväntar sig att behöva fortsätta med tomma plan – men att de fortfarande ställer in omkring 50 flyg om dagen, rapporterar den nederländska nyhetssajten NOS.

Även i Storbritannien rapporteras stora problem. Under lördagen ställdes 25 avgångar och 22 ankommande flyg in från flygplatsen Gatwick utanför London, vilket påverkade minst 7 000 resenärer, skriver The Guardian. Upprörda resenärer vittnar också om många timmars väntan på bland annat bagage.

Samtidigt fortsätter de långa köerna till säkerhetskontrollen på Arlanda. Under lördagen var det så mycket folk att resenärer tvingades vänta utanför terminalen, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt Swedavias presschef Ellen Laurin ska det ha berott på ett tekniskt problem med bagageanläggningen på terminal 5, vilket kunde avhjälpas efter några timmar.