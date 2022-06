USA:s Afrikalag trappar upp stormaktsspel

Den lagstiftande makten i USA finns i kongressens två kammare: representanthuset och senaten.

Representanthusets 435 ledamöter väljs till två år långa mandatperioder, medan senatens 100 ledamöter (två per delstat) sitter i sexårsperioder.

Ett lagförslag måste godkännas i bägge kammare. Därefter läggs det för att signeras på presidentens bord. Presidenten har vetorätt – men om två tredjedelar av representanthuset och senaten ändå stödjer lagförslaget så hävs presidentens veto.

Däremot har presidenten möjlighet att inte skriva under en lag under den tio dagar långa tidsfrist som förslaget ligger på hens bord. Om kongressen ajourneras under den perioden faller lagförslaget i vad som kallas för ett fickveto.

Källa: USA:s kongress