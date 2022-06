Skjuten lärare i Uvalde: Polisen svek oss

— Ni hade skottsäkra västar. Jag hade ingenting, säger mellanstadieläraren Arnulfo Reyes i tv-programmet Goodmorning America.

Reyes befann sig tillsammans med elva elever i ett av de två klassrum som 18-åringen attackerade i skolan i Uvalde, där 19 barn och två vuxna dödades i skjutningen den 24 maj.

— Jag sade till mina elever att lägga sig under sina bänkar och låtsas sova, berättar han.

Reyes skottskadades och gjorde som han sagt till barnen – lade sig och blundade. Han säger att han hörde poliserna i korridoren utanför. Men det dröjde över en timme innan de tog sig in i klassrummen.

— En av eleverna från det andra klassrummet skrek "Polisen, vi är här! Vi är här!".

— Men de (poliserna) var redan borta. Sedan reste han (skytten) sig från bakom min kateder och gick tillbaka dit och började skjuta igen, säger Reyes.

Polisen har medgett att man handlat fel och säger att skytten var instängd i klassrummen i 77 minuter innan man tog sig in dit. Under attacken var det flera barn som ringde nödnumret 911. Oroliga föräldrar som befann sig utanför skolan ska ha stoppats av polis när de försökt ta sig in i skolan.

De elva barnen som var med Arnulfo Reyes i klassrummet dödades. Reyes själv har opererats flera gånger för sina två skottskador.

— Jag tycker så synd om föräldrarna som förlorade ett barn, säger han och fortsätter:

— Men de förlorade ett barn. Jag förlorade elva den dagen, alla på en gång.