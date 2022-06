Niinistö om Turkiet: Missförstånd uteslutet

Några dagar innan Sverige och Finland gemensamt lämnade in sina Natoansökningar började det höras oroväckande kritik från Turkiet. Nu är president Recep Tayyip Erdogan blockad mot Sverige och Finlands inträde i försvarsalliansen ett faktum. Han hävdar bland annat att länderna skyddar terrorister.

Frågan har uppstått om det tidigare i ansökningsprocessen kan ha förekommit missförstånd gällande Turkiets hållning. Finlands president Sauli Niinistö säger till Iltasanomat att det är omöjligt.

Erdogan tog upp frågan

Enligt Niinistö uttryckte Erdogan tydligt sitt stöd för Finlands ansökan i ett telefonsamtal presidenterna emellan den 4 april.

— Han tog själv upp det i slutet av en ganska lång diskussion, att om ni ansöker om Natomedlemskap, "we will assess it favorably", säger Niinistö till tidningen.

Han får frågan om man borde ha förhållit sig varsammare till Turkiets stödyttranden. Niinistö säger nej. Man kan inte utgå ifrån att Turkiets uttalanden inte stämmer eller misstänka att de inte stämmer, säger han.

Efter samtalet i april twittrade presidentkansliet i Turkiet att Erdogan hade framfört förväntningar om att Finland skulle upphäva vapenembargot mot landet. Niinistö svarar än en gång att det var en separat diskussion och framfördes inte som ett villkor för Finlands medlemskap i Nato.

Andra fick garantier

Niinistö framhåller också att det inte bara är han själv som fått garantier av Turkiet, utan också utrikesminister Pekka Haavisto och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

— Om det fortfarande den 5 maj fanns en tydlig uppfattning i Nato att det inte finns några problem, då får vi tro på det.

Niinistö säger också att det inte är ett alternativ att fortsätta processen mot ett medlemskap utan Sverige.

— Vi har hela tiden varit tillsammans och det fortsätter vi med. Jag tror att man också i Turkiet förstår det.