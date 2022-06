Trump hyllar stormningen av Kapitolium

Han gör det bara timmar innan offentliga utfrågningar om stormningen startar i kongressen, utfrågningar som sänds i de flesta stora tv-kanaler i USA.

"Den 6 januari var inte bara en protest, det var en del av den största och bästa rörelsen i vår nations historia för att göra USA fantastiskt igen", skriver den förre presidenten på sin egen sociala plattform Truth social, rapporterar AFP.

Utfrågningarna kommer att tv-sändas under bästa sändningstid på torsdagskvällen i USA (natten till fredag, svensk tid) och ytterligare minst två dagar nästa vecka. De flesta tv-kanaler direktsänder, men inte Trumps favoritkanal Fox News. De ska enligt The New York Times i stället bland annat visa program som förmedlar en mer Trumpvänlig vinkel av händelserna i januari 2021.