Omtyckt restaurang stänger för gott – efter råttinvasion

Publicerad: 13 aug. 2025, kl. 18:30
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Mickan Mörk/TT

En omtyckt restaurang i Holstebro i Danmark har tvingats stänga permanent på grund av en råttinvasion.

Alice Adler
Restaurang Munken i Holstebro stänger permanent, det meddelade ägarna i ett inlägg på Facebook under tisdagen.

"Det är med stor sorg vi nu måste meddela att Munken stänger ner helt", skriver de. 

Munken i Holstebro stänger för gott

Redan i maj tvingades Munken att stänga tillfälligt efter att man för andra gången hittat råttor och råttavföring i lokalen, något även danska TV Midtvest uppmärksammat. Vid den tiden hade ägarna stora förhoppningar om att kunna öppna igen, men redan några veckor efter att de fått bukt med problemet var råttorna tillbaka. Nu tvingas de stänga ner permanent. 

"Efter tre omgångar med skadedjur i byggnaden har vi tagit det svåra beslutet att stänga verksamheten. Vi har kämpat för att hitta en hållbar lösning, men kan inte vara 100 procent säkra på att problemet inte kommer tillbaka. Tack till alla som har stöttat oss, besökt oss, rekommenderat oss och delar era kvällar med oss", skriver ägarna i Facebook-inlägget.

Gästernas sorg: "Bästa stället någonsin"

I kommentarsfältet visar trogna gäster sitt stöd och sin sorg över att Munken nu måste stänga ner. 

"Sorgligt men fullt förståeligt. Tack för att ni ger staden så mycket energi och kärlek", skriver en. 

"Tack för många fantastiska stunder. Bästa stället någonsin", skriver en annan. 

"En stor förlust för Holstebro", skriver en tredje. 

Huruvida Munken kommer att öppna någon annanstans i framtiden är oklart, men ägarna poängterar att de för tillfället behöver en paus. Vad som händer framöver återstår helt enkelt att se. 

