Ny festskandal för Tories – ledamot avgår

I ett brev till premiärminister Boris Johnson skriver Pincher att han avgår sedan han druckit "alldeles för mycket" och "skämt ut mig själv och andra människor".

Avhoppet kommer under en svår tid för premiärminister Johnson, som under de senaste månaderna plågats av den så kallade "partygate"-skandalen, som festerna som arrangerades i regeringskansliet 10 Downing Street mitt under coronapandemin kommit att kallas.