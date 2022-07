Ryssland mobiliserar – letar frivilliga

Ryssland trappar upp sina artilleri- och robotattacker i Ukraina och försvarsminister Sergej Shojgu har givit order om att den ryska markoffensiven ska intensifieras på samtliga håll. Den slutsatsen drar den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i sin senaste lägesrapport om kriget.

Men det bedöms ta lite tid innan de ryska markstyrkorna har fått upp farten.

"Tempot i den återupptagna ryska offensiven kommer sannolikt att variera eller komma och gå under de kommande dagarna", skriver ISW.

En månads utbildning

Samtidigt har Ryssland lanserat en stor kampanj för att rekrytera frivilliga till kriget, skriver ISW i en separat rapport. Rekryteringen började i juni, men har intensifierats i juli.

Frivilligbataljonerna kommer troligen att bestå av runt 400 man vardera, som är mellan 18 och 60 år. Ryssar som anmäler sig behöver inte ha någon tidigare militärerfarenhet och får endast 30 dagars utbildning innan de skickas till striderna.

"Det här är en anmärkningsvärd utväg", skriver ISW.

Den korta utbildningen kommer inte att ge soldater som är redo för strid och tilltaget riskerar att bli en dyr affär för Ryssland, tror tankesmedjan.

Himars-attacker

Ukrainska motattacker med det avancerade raketartillerisystemet Himars, som man har fått till skänks av USA, försvårar dessutom troligen de ryska artilleriangreppen. Ukraina säger att man fick systemet den 23 juni och att landet sedan dess attackerat ryska ammunitionslager, samt logistik- och ledningscentraler.

"Ödeläggelsen av dessa ammunitionslager har antagligen försämrat de ryska styrkornas förmåga att upprätthålla artillerield längs med frontlinjerna," skriver ISW.