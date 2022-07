Två små barn smittade av apkoppor i USA

Barnen vårdas på sjukhus men ska enligt uppgifter må bra. Det är inte klarlagt hur de smittats, men hälsovården tror att överföringen kan ha skett i hemmen. Övriga detaljer är inte kända.

Hittills har över 2 800 fall av apkoppor registrerats i USA. Av dem är minst åtta kvinnor. De allra flesta fall som rapporterats internationellt har varit män som har haft sex med män.

Smittar via sängkläder

James Lawler, specialist på infektionssjukdomar vid University of Nebraska Medical Center, säger att viruset också kan spridas genom nära fysisk kontakt och via handdukar och sängkläder. I Europa har det förekommit minst sex fall av apkoppor bland barn under 17 år.

I Afrika har apkoppor förekommit oftare hos barn, liksom hos befolkningen i stort. Läkare har noterat att barn oftare blir allvarligt sjuka eller dör till följd av sjukdomen jämfört med vuxna.

Lawler menar att äldre vuxna kan klara sig bättre eftersom de vaccinerats mot smittkoppor som barn, vilket med stor sannolikhet ger dem större skydd mot också apkoppor. Man slutade vaccinera mot smittkoppor då virussjukdomen utrotades för 40 år sedan.

Fall i 71 länder

Fram till i maj i år hade apkoppor såvitt känt aldrig orsakat några stora utbrott utanför centrala och västra Afrika, där sjukdomen har funnits i årtionden.

Under våren har dock ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder utanför Afrika. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, drygt 10 600. I torsdags samlades WHO:s expertkommitté för att bedöma om utbrottet, med rapporter om smittade i 71 länder, ska klassas som en global hälsokris. När slutsatserna från mötet presenteras är oklart.

Fram till i torsdags har 77 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Samtliga fall är män i åldersgruppen 20–65.