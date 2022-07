Flera bränder i Grekland – turister evakueras

De svåra bränderna härjar samtidigt som en värmebölja med temperaturer på över 40 grader tagit grepp om landet.

Lesbosbranden bröt ut i Vatera på södra delen av ön på lördagsförmiddagen. Polisen har evakuerat 450 personer från två hotell och ett 90-tal semesterhus då branden var farligt nära. Det brinner även utanför närliggande byn Vrisa.

Minst två hus har förtärts av lågorna.

Ett 50-tal brandmän, med många fordon, minst nio plan och en helikopter, bekämpade branden under lördagen.

"Exceptionellt svår"

Den mest omfattande branden drabbar områden i nordöstra Grekland, nära gränsen till Turkiet. Branden har rasat i flera dagar och hotar nationalparken Dadia med dess berömda tallar och kolonier av kondorer.

Över 300 brandmän och ett antal plan och helikoptrar har satts in mot branden, samtidigt som ett par hundra skogshuggare gör brandgator.

Yiannis Artopoios, talesperson för räddningstjänsten, beskriver eldsvådan som "exceptionellt svår" att hantera.

Högtryck i tio dagar

På lördagen sattes även stora insatser in mot bränder i bergstrakter i regionen Västra Makedonien och i sydöstra Peloponnesos. En hel by fick evakueras sent på lördagen på grund av bränderna.

Högtrycket som dragit in med höga temperaturer väntas vara i tio dagar.

Grekland har tidigare varit någorlunda förskonat från den europeiska värmevågen, men stigande temperaturer hotar att bidra till ytterligare bränder.