Nya Zeeland öppnar gränserna helt

Landet har varit helt eller delvis stängt sedan pandemins start i början av 2020 och har sedan dess öppnat landet i en femstegs-fas, där den sista fasen avslutades vid midnatt natten till måndagen, skriver RNZ.

Nu är även landets hamnar öppna för kryssningsfartyg och turister, besökare och studenter från hela världen kan återigen ansöka om inträde i landet som tidigare gav stora inkomster till Nya Zeeland.

Före pandemin drog internationella studenter in hisnande 31 miljarder kronor per år till Nya Zeeland, en siffra som sjönk till en femtedel under förra året.

Men för de studenter som planerar att ansöka om en plats rekommenderar landets chef för regeringens program för gränsöppningen, Simon Sanders, att avvakta ytterligare ett par månader in på 2023 för att försäkra sig om att skolorna har kapacitet att ta emot dem eftersom de tvingats avskeda personal och ta bort program på grund av pandemin.