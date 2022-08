Ukrainska städer attackerade inför toppbesök

I Charkiv i nordöst träffade ryska raketer bostäder där minst sju civila uppges ha dödats, och 17 har skadats, uppger stadens borgmästare Igor Terekhov på Telegram.

"Det som hände på onsdagskvällen bevisade än en gång att detta inte är ett krig mellan två arméer. De kämpar för vår död som folk. Det är därför de attackerar hus. Och vi kämpar för våra liv. Och oavsett hur mycket Ukraina och Charkiv bombas kommer vi inte bara att överleva, utan också att vinna", skriver han.

Flera städer attackerade

Det finns en oro för en rysk uppbyggnad i norr, längs med gränsen till Belarus, uppger Ukrainas överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj i ett uttalande. Enligt honom har robotsystem satts upp där, samtidigt som det ryska bombardemanget längs med hela fronten är intensivt.

"Fienden utför omkring 700–800 artilleriattacker mot våra ställningar dagligen, och använder 40 000 till 60 000 granater. Huvudansträngningen är att pressa tillbaka våra styrkor från Donetsk", skrev han i ett inlägg under tisdagskvällen.

Flera ukrainska städer attackerades under onsdagen, rapporterar The New York Times med hänvisning till ukrainska lokala ledare.

I söder attackerades ukrainska ställningar i Mykolajiv med flyg. Hamnen ska ha skadats, och även ett civilt universitet uppges ha träffats.

Flera bostäder ska också ha förstörts i Odessa, där tre personer skadats.

Guterres på plats

Uppgifterna om de bombade städerna kommer bara timmar innan FN:s generalsekreterare António Guterres anlände till Ukraina.

Senare i dag ska han träffa president Volodymyr Zelenskyj och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i Lviv i västra Ukraina. Och på fredag ska Guterres besöka hamnstaden Odessa, uppger FN-talespersonen Farhan Haq.

Guterres besökte Ukraina i april. Då var han bland annat i Butja utanför huvudstaden Kiev. Från Butja har omfattande ryska övergrepp rapporterats. FN:s generalsekreterare var även i Kiev under sitt besök i april. Medan han var där utsattes staden för ryska attacker.