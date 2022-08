Marin: Jag har låtit drogtesta mig

De uppmärksammade filmklippen på Marin har de senaste dagarna spridits i både sociala medier och internationell press. I videor syns statsministern dansa och festa i en privat bostad tillsammans med sina vänner – många av dem finländska kändisar.

Enligt finländska medier ska någon i videon ha ropat "mjölgänget", vilket skulle syfta på droger. Efter det har både oppositions- och regeringspartier kommit med krav på att Marin bör drogtesta sig - något som statsministern bekräftar att hon har gått med på.

"Orimliga" anklagelser

— Även om anklagelserna är orimliga har jag för mitt eget rättsskydd gjort ett drogtest, där resultatet kommer om ungefär en vecka, säger Marin på en presskonferens, enligt Hufvudstadsbladet.

Marin kallar anklagelserna allvarliga och nekar till att ha använt droger. Hon säger att att hon inte heller sett att droger har använts av någon annan vid något av tillfällena.

Nya uppgifter

Under fredagen kom uppgifter ut om att Marin under festtillfället inte varit på semester, utan i tjänst. Men enligt Statsministern var hon tillgänglig hela tiden, något hon är även under hennes semesterdagar.

— Statsrådet är alltid funktionsdugligt. Vi har inga möten som tillkallas mitt i natten. De sker dagtid. Om man vill nå mig så går det. Jag anser att min funktionsduglighet var bra, säger hon och påpekar att hon önskar att samtalsämnet mer handlade om politik än om en privat festvideo.

— Jag hoppas att det år 2022 ska vara accepterat att även beslutsfattare dansar, sjunger och är på fest. Jag har inte önskat att några bilder ska spridas, men det är upp till väljarna vad man anser om det.