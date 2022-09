Analytiker: Ukrainska framgångar

Ukrainska styrkor avancerar på flera håll i Chersonregionen och har säkrat ett område i Donetsk, uppger den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

ISW säger sig ha bekräftat att två samhällen befriats, ett i Cherson och ett i Donetsk, vilket ligger i linje med vad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgett.

Tankesmedjans analytiker bedömer att motoffensivens fart kommer att variera dramatiskt från dag till dag, och att Ryssland lär bombardera befriade samhällen och framryckande ukrainska styrkor intensivt med flyg och artilleri.

Analytikern Samuel Ramani vid den brittiska tankesmedjan RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) skriver på Twitter att tonen på ryska användare på plattformen Telegram börjar ändra ton, och att man på sina håll medger att den ukrainska motoffensiven i söder inneburit taktiska framgångar.

ISW gör samma bedömning, och skriver att det är "första gången som en del militärbloggare har brutit med Kremls optimism om motoffensiven och erkänt ryska motgångar".