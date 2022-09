Drottningen begravs nästa måndag

Drottning Elizabeth avled i torsdags vid 96 års ålder på slottet Balmoral i Skottland.

Sedan länge fanns det då en detaljerad plan för tiden efter drottningens död. Och från fredagens 96 skott långa salut till det formella tillkännagivandet av kung Charles III som Storbritanniens nya regent har planen hållits.

På lördagskvällen kom också det väntade beskedet att drottningen begravs i Westminster Abbey i London den 19 september.

Kung Charles kommer fram till begravningen att utföra alla nödvändiga plikter han har som kung, men hans huvudfokus kommer att vara att "leda den kungliga familjen, nationen och Samväldet i sörjandet av hennes kungliga höghet drottningen", låter hans talesperson hälsa.

Här är några av de händelser som väntas fram till och med begravningen.

Kung Charles III utanför Clarence House i London på lördagen.

+ Dag 3 efter drottningens död (söndag 11 september)

Kung Charles mottar kondoleanser i Westminster Hall.

I Skottland förs drottningens kista från slottet Balmoral till Holyroodhouse i Edinburgh. Resan väntas ta sex timmar.

+ Dag 4 (måndag 12 september)

Kung Charles och Camilla möter parlamentet, där de folkvalda uttrycker sin sorg över drottningen och kungen håller ett tal.

Kungaparet och premiärminister Liz Truss reser senare till Edinburgh där de tillsammans med flera medlemmar av kungafamiljen deltar i en procession där drottningen förs från Holyroodhouse till St Giles-katedralen.

Katedralen kommer sedan att vara öppen för allmänheten.

Människor lämnar blommor utanför Buckingham Palace i London med anledning av drottning Elizabeth bortgång.

+ Dag 5 (tisdag 13 september)

Kungen anländer till Nordirland, där han ska ta emot kondoleanser i Belfast och Hillsborough Castle. Han träffar bland annat representanter för både protestanter och katoliker. Han deltar även i en gudstjänst i St Anne's Cathedral i Belfast innan han återvänder till London.

Drottning Elizabeths kista flygs till London och Buckingham Palace. Kistan lämnar St Giles-katedralen klockan 17, lokal tid.

Prinsessan Anne, Charles yngre syster, följer sin mors kista på flygfärden söderut. Hedersvakt avfyrar salut såväl när planet lämnar skotsk mark som när det landar i England.

Kistan körs sedan till Buckingham Palace, där slottets och kungahusets personal kan ta farväl av drottningen. Kistan beräknas anlända slottet klockan 20, då kung Charles tar emot den.

+ Dag 6 (onsdag 14 september)

Exakt klockan 14.22, lokal tid, förs drottningens kista i en kortege från Buckingham Palace via Londons gator till Palace of Westminster. Kungafamiljen och delar ur drottningens personal går bakom kistan. En gudstjänst ledd av ärkebiskopen av Canterbury hålls i Westminster Hall.

Drottningens kista placeras på ett upphöjt underlag, en så kallad katafalk, i mitten av Westminster Hall under fyra dagar. Westminster Hall är öppet för allmänheten 23 timmar per dygn under denna tid.

+ Dag 8 (fredag 16 september)

Kung Charles åker till Wales där han tar emot kondoleanser i parlamentet. Därefter deltar han i en gudstjänst i Liandaff Cathedral i Cardiff.

+ Dag 11 (måndag 19 september)

Allmän helgdag i Storbritannien.

Under morgonen avslutas drottningens lit de parade och kistan förs till Westminster Abbey, där statsbegravningen inleds klockan 11, lokal tid.

Under ceremonin hålls två tysta minuter över hela Storbritannien.

Det är den första statsbegravningen i Storbritannien sedan Winston Churchills begravning 1965. Drottning Elizabeth är även den första monarken vars begravningsceremoni hålls i Westminster Abbey sedan kung George II år 1760.

Efter statsbegravningen förs kistan till Windsor Palace. Där hålls en ceremoni hålls i George's Chapel innan drottningen begravs i slottets kapell King George VI Memorial bredvid sin make prins Philip, som dog i fjol. Hans kista kommer under veckan flyttas från sin nuvarande plats.

De kungliga residensen flaggar på halv stång fram till sju dagar efter drottningens gravsättning.