Nytt försök för Artemis i november

Förberedelser görs för en uppskjutning mellan den 12 och 27 november, uppger Nasa som inte vill spika ett definitivt datum ännu.

Ovädret Ian gjorde att den uppskjutning som var planerad till den 27 september fick ställas in. Månraketen ställdes i tisdags tillbaka in i hangaren på Kennedy Space Center för att vara skyddat när orkanen drog in över Florida.

Att nästa försök görs först i november ger anställda på rymdcentret tid att "ta hand om sina familjer och hem efter stormen", enligt Nasa. Det tar också flera dagar att rulla ut raketen ur hangaren igen.

Två försök att skjuta upp Artemis har redan gjorts, men båda fick ställas in i sista minuten på grund av tekniska problem.