Ukrainska styrkor uppges ha korsat Dnepr

Ukrainska styrkor uppges i helgen ha korsat floden Dnepr vid den befriade staden Cherson, och rest en ukrainsk flagga på den östra sidan, skriver krigsanalytiker vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) i en lägesrapport.

Soldaterna har lagt ut bilder där de ses korsa floden i båtar. Det är oklart om den ukrainska sidan kommer att försöka sig på någon form av offensiv via brohuvudet. Ryska styrkor uppges ha förskansat sig längs med flodens östra sida till följd av en stor reträtt från staden Cherson för några veckor sedan. I nordöst syns tecken på att vintern nått slagfälten på allvar. En rysk militärbloggare förutspår enligt ISW att den ukrainska framryckningen där kommer att öka farten när det blir lättare för fordon att köra över de frusna fälten. Den ukrainske guvernören i Luhansk, Serhij Hajdaj, gjorde i fredags en liknande prognos.