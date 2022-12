FN-chefen tror inte på snabb lösning i Ukraina

Guterres säger vidare att FN just nu riktar in sig på initiativ för att öka den spannmålsexport via Svarta havet som gjorts möjligt sedan i somras då FN inte räknar med några fredssamtal den närmaste framtiden.

I slutet av juli slöts ett avtal mellan Ukraina och Ryssland på initiativ av FN och Turkiet och som har gjort det möjligt för Ukraina att återuppta spannmålsexporter.

Hittills har 14 miljoner ton ukrainsk spannmål fraktas från tre hamnar i Svarta havet. Guterres säger vidare att den ryska veteexporten har tredubblats och att FN undersöker eventuell export av rysk ammoniak från en hamn i Svarta havet.

FN vill också påskynda utbytet av ukrainska och ryska krigsfångar före den ortodoxa julen som båda länderna firar i januari, säger Guterres.