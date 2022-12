Hundra gripna på flykt från Myanmar

Tretton av de totalt 112 gripna är under 18 år och sätts på uppfostringsanstalt tills de fyller 20, uppger den engelskspråkiga tidningen Global New Light of Myanmar. Enligt poliskällor greps gruppen i tisdags. De har dömts av en lokal domstol.

Folkgruppen rohingyer förtrycks i Myanmar. De omnämns som illegala invandrare och nekas vanligen sjukvård, utbildning och id-handlingar. För fem år sedan angrep armén rohingyer i delstaten Rakhine. 740 000 flydde till Bangladesh undan mord och våldtäkter. Årligen riskerar tusentals livet i försök att ta sig till Malaysia eller Indonesien. Inom FN har regimen anklagats för att bedriva etnisk rensning.