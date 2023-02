Misstänkta giftattacker mot flickor i Iran

Totalt ska omkring 30 skolor ha drabbats, enligt lokala medier. Händelserna avfärdades inledningsvis som tillfälligheter av det iranska styret, men tonläget har förändrats i takt med att rapporterna om incidenter blivit allt fler.

De befarade attackerna, som huvudsakligen drabbat skolor för flickor och unga kvinnor, kommer vid en tidpunkt då det i månader pågått protester mot regimen i spåren av 22-åriga Mahsa Zhina Aminis död i september förra året.

Det finns inga uppgifter om misstänkta, men händelserna har skapat en oro för att ännu fler flickor skulle kunna komma att drabbas enbart för att de utbildar sig. Flickor och kvinnors skolgång är annars inte något som ifrågasatts under hela den islamiska republikens existens.

Avfärdades som rykten

De första misstänkta attackerna skedde i staden Qom sydväst om Teheran i november, då elever vid ett konservatorium blev sjuka. Därefter följde flera fall på olika håll där skolbarn klagade över huvudvärk, hjärtklappning och andra liknande symptom. Vissa av dem har uppgett att de känt lukten av klor eller rengöringsmedel.

Från myndigheternas håll gjorde man till en början ingen koppling mellan fallen och utbildningsministern avfärdade misstankarna som "rykten".

De skolor som drabbades först undervisade dock bara unga kvinnor, vilket stärkte misstanken om det handlade om riktade attentat.

Efter att ytterligare liknande händelser inträffat i bland annat Teheran började så regimen att byta fot och Irans överåklagare inledde nyligen en utredning eftersom han menar att det skulle kunna handla om "uppsåtligt kriminella handlingar".

Håller barnen hemma

I söndags publicerade den statliga nyhetsbyrån Irna flera artiklar om incidenterna, där politiker och statsanställda uppgav att det handlade om faktiska attacker.

— Efter att eleverna i Qom förgiftats vid upprepade tillfällen fann man att vissa personer ville att alla skolor, och särskilt flickskolor, skulle stängas, säger Younes Panahi, företrädare för Irans hälsomyndighet, till Irna, utan att gå närmare in på detaljer.

I Qom har flera skolor i praktiken tvingats stänga till följd av att oroliga föräldrar de senaste veckorna valt att hålla sina barn hemma, enligt en rapport från det reformistiska nyhehetsmediet Shargh.

Giftattackerna sker samtidigt som det har blivit allt svårare att få tillförlitlig information i takt med att regimen slagit ner allt hårdare mot protesterna. Enligt siffror från människorättsorganisationer har minst 95 journalister fängslats sedan september.

Riktade angrepp mot kvinnor är inget nytt fenomen i Iran. Så sent som 2014 skedde en serie syrattacker mot kvinnor runtomkring Esfahan, som tros ha utförts av religiösa extremister.

Varnar för gruppering

Jamileh Kadivar, tidigare reformistisk politiker och journalist, skrev i en artikel att uppemot 400 elever ska ha drabbats av förgiftningarna. I samma artikel varnar hon för att en religiös gruppering kallad Förmyndarskapets anhängare via en kommuniké hotat att genomföra liknande attacker i hela landet.

Från regimens håll har man inte erkänt att någon sådan grupp alls existerar, men Kadivars artikel publicerades i dagstidningen Ettelaat, vars chefredaktör utses av ayatolla Ali Khamenei, Irans högste ledare.

Aktivister oroar sig nu för att giftattackerna kan vara starten på en ny rörelse i Iran.

— Vi har ingen aning om hur spridd den här gruppen är men det faktum att de kunnat utföra det här utan att straffas är väldigt oroande, säger Hadi Ghaemi, ordförande för den New York-baserade organisationen Center for Human Rights in Iran.