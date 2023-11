"Mardröm" för Israel att gå in i Gaza stad

En markoffensiv i Gaza stad kan enligt den israeliska militären vara nära förestående, skriver israeliska medier.

Staden, som är den största på den Hamaskontrollerade Gazaremsan, har redan varit mål för omfattande flyganfall. Detta efter att den terrorstämplade palestinska islamiströrelsen för en månad sedan genomförde sin attack mot Israel, med urskillningslösa massakrer där över 1 400 mestadels civila dödades.

Under Israels militära svar mot Gazaremsan har många tusen människor dödats sedan dess.

"En mardröm"

Även om Israels styrkor är mycket starkare än Hamas så kommer rörelsen att kunna dra nytta av flera faktorer när den israeliska offensiven inleds i staden. Anders Ekholm, överstelöjtnant och doktorand inom operationskonst med fokus på Israel, kallar fördelarna "styrkeförstärkare" för Hamas.

— Den första är att man får in den israeliska krigsmaskinen in i den här miljön, för den här miljön är en mardröm. Det är så svårt och komplext, och det är en miljö där försvararen, även om den är svagare, har ett övertag, säger han.

Den andra fördelen som Hamas kan dra nytta av är att se till att beblanda sig med civila. Anders Ekholm ser de israeliska medieuppgifterna om att Israel inom kort är på väg in i Gaza stad som ytterligare en varning till civila, och ännu en uppmaning till civila att lämna området.

— Samtidigt som det är direkt livsfarligt för civila där så är det en oerhörd friktion för israelerna att ha civila blandade med Hamas. Det innebär att oavsett hur rädd en soldat är går det inte att skjuta mot allt som rör sig, utan de måste identifiera varje gång, hur rädda de än är. Och det här är ju 20-, 21-, 22-åriga killar och tjejer som tar sig fram längs gatorna, säger han.

Den tredje styrkeförstärkaren som Anders Ekholm nämner är gisslan som hålls av Hamas sedan attacken mot Israel den 7 oktober. Gisslan tros hållas i tunnlar under staden.

— Det gör att israelerna inte kan använda sina specialvapen för tunnlar. Med gisslan tar man också effektivt bort den faran.

Israelisk eld mot Gaza stad under helgen. Arkivbild.

Räknar med lång tid

De tunnlar som finns under staden är farliga för de israeliska soldaterna att ge sig in i. Även om det finns förband som är specialiserade på krigföring i tunnelsystem så räcker de inte långt i det här fallet. Det kommer till stor del att bli helt vanliga soldater som skickas in där i så fall, säger Anders Ekholm.

— Huvuddelen av soldaterna man ser på bilderna är värnpliktiga som är inkallade, och vanliga reserver, någon som jobbade i kassan på snabbköpet som sitter och kör en stridsvagn. Det är bara en del som är professionell militär, som har det som jobb på daglig basis.

Israeliska militären räknar med att insatsen i Gaza stad kommer att ta tid, och talar om månader eller kanske ett år eller mer, enligt uppgifterna i israeliska medier.

— Om man zoomar in på staden Gaza och det gytter av gator och gränder som finns där, så är det tydligt att det kommer att gå åt väldigt mycket personal att hålla det säkert. Man måste vara extremt metodisk, säger Ekholm.