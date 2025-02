Finske stoldesigern Yrjö Kukkapuro är död

Kukkapuro somnade in i sitt hem utanför Helsingfors på lördagen, enligt hans dotter Isa Kukkapuro-Enbom.

"Nästan alla finländare har suttit på en stol som han har designat – på en tunnelbanestation, i en bank, i skolan eller på ett bibliotek", skriver Studio Kukkapuro i ett pressmeddelande.

"Yrjö Kukkapuro slutade aldrig att designa och komma med nya idéer. Ända in i det sista funderade han på ett koncept för sin nya stol, vars plan var klar i hans huvud."

Hans stolar finns representerade i samlingarna på Museum of Modern Art i New York och Victoria and Albert Museum i London.

Yrjö Kukkapuro blev 91 år.