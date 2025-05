Populära resmålet du inte ska besöka sommaren 2025

Åk inte hit sommaren 2025

Den grekiska ön Zakynthos blev nyligen utsedd till Europas mest välbesökta semesterort , skriver The Guardian som hänvisar till en rapport gjord av Which? Travel .

Antal övernattningar på Zakynthos är 150 gånger fler än antalet invånare, och varje år har ön 150 000 besökare per 1 000 invånare.

Det höga turisttrycket på på Zakynthos har bidragit till mer trängsel, föroreningar och lokala motreaktioner i form av protester och demonstrationer. Dessutom har priserna på hotell- och semesterbostäder skjutit i höjden. Enligt Rory Boland , som är redaktör för Which? Travel, har överturismen lett till att flera populära destinationer i Europa nu har nått en brytpunkt.

– De negativa sidorna av turismen, oavsett om det handlar om stigande huspriser eller ökat tryck på lokala tjänster, överväger fördelarna, säger han till The Guardian.

Enligt Travel And Tour World har överturismen på destinationer så som Zakynthos lett till att behovet av en mer balanserad och hållbar strategi är brådskande. Flera platser i Europa har bland annat infört högre turistskatter och förbud mot korttidsuthyrning för att komma till bukt med överturismen.

Destinationer i Europa med lågt turisttryck

The Guardian listar även platser i Europa med lägst turisttryck. Bland dessa finns Benevento i Italien, Rybnik i Polen och Targovishte i Bulgarien.

Även Lille i norra Frankrike hade under 2023 bara två övernattningar per invånare, skriver Travel And Tour World.