Skärpta regler: Här är det förbjudet att fota

I en tid där säkerhet står högt på agendan införs nya rutiner på oväntade platser. Och den som inte är uppmärksam riskerar att bryta mot reglerna.

Flygningar är något många kanske tar för givet, en enkel transport från punkt A till punkt B. Men på vissa destinationer gäller plötsligt nya regler som påverkar vad du som resenär får göra ombord.

Sedan en tid tillbaka har flygbolagens besättningar börjat ge tydliga instruktioner till passagerarna om vad som gäller när planet närmar sig en landning.

Men det handlar inte bra om säkerhetsbälten och bord som ska fällas upp – vad gäller egentligen?

Nya regler här – vad gäller?

Vid inflygning och landning på flera utvalda norska flygplatser, där militär verksamhet pågår, är det sedan 2023 förbjudet att fotografera från planet.

Nu skärps reglerna.

Flygbolagets kabinpersonal kan nu, när de uppmärksammar passagerare som tar ovanligt många bilder ut genom fönstren, påminna om förbudet.

Detta gäller bland annat flygplatser som Gardermoen, Bodø, Evenes och Tromsø – alla platser som också är viktiga för Försvarsmakten. Syftet är att förhindra att bilder eller film används i underättelsesyfte av främmande makter, något som kan hota rikets säkerhet.

Polisen är aktiv i arbetet och uppmanar både personal och resenärer att rapportera misstänkt fotografering.

Om anmälningar kommer in tas dessa på allvar och utreds. Det är en viktigt del i att skydda militära anläggningar som ligger i eller i närheten av flygplatserna, rapporterar Flysmart.

Foto: Pål Sommelius/TT

Viktigt att respektera

Vide ordförande i Norsk Pilotförening, Jo Bjørn Skatval, menar att det inte finns någon formell skyldighet för besättningen att informera om fotoförbudet, men att det ofta är nödvändigt att göra det när passagerare visar överdrivet intresse för att fotografera.

– Utländsk underrättelsetjänst kan vara intresserad av bilder tagna vid olika tidpunkter och från olika vinklar. Om vi som besättning kan bidra till att göra den uppgiften svårare är det något vi gärna gör. Och vi tar gärna emot hjälp från uppmärksamma passagerare, säger han till Flysmart.