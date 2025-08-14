Nyheter24
Populär lågpriskedja stänger 49 butiker här – redan i år

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 20:30
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Chris Anderson/TT

Den populära brittiska lågpriskedjan Poundland meddelar att de kommer att stänga 49 butiker i landet – redan i år.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Poundland är en brittisk lågpriskedja som erbjuder alltifrån mat, hushållsartiklar, kläder och skönhetsprodukter, och som har över 800 butiker runt om i Storbritannien och på Irland. 

Just nu pågår en stor omstrukturering inom företaget, efter att försäljningen varit rekordlåg sedan i januari i år. Redan innan månadsskiftet kommer 49 butiker i landet att ha stängts ner. 

Poundland stänger 49 butiker i Storbritannien

Anledningen till att försäljningen varit så låg beror på flera olika saker. Bland annat att kunder väljer att handla på andra lågpriskedjor, och att nätbutiker så som Temu och Shein lockar allt fler britter, skriver BBC

Konsumentexperten Kate Hardcastle menar att många brittiska konsumenter även söker sig till kedjor och butiker som erbjuder produkter av bättre kvalitet. 

– Det handlar inte bara om interna utmaningar utan även förändringar i hur konsumenter handlar, säger hon. 

1 000 anställda riskerar att bli av med sina jobb i samband med nedstängningen.

