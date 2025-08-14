En klassisk butik, med 24 år på nacken och belägen på en populär turistgata i Göteborg, stänger och öppnar på ny ort.

Under de senaste åren har många svenska hushåll ställts inför nya ekonomiska utmaningar när priserna på livsmedel, el och drivmedel skenat iväg under perioder.

Men privatpersoner är inte de enda som drabbats, utan även företag har haft det kämpigt.

Nu meddelar en klassisk butik i Göteborg att det är just ekonomin som gör att de nu måste slå igen dörrarna.

Fjällsport i Göteborg stänger och flyttar verksamheten

Det handlar om butiken Fjällsport som, ända sedan 2001 har sålt friluftsprylar på Magasingatan i Göteborg, enligt GP.

"Flytten sker främst på grund av ekonomiska skäl. Hyran i centrala Göteborg har varit minst sagt betungande under många år. När hyran steg till oanade höjder stod det klart att vi helt enkelt var tvungna att flytta för att kunna finnas kvar", skriver butiksägarna i ett inlägg på Facebook där de fortsätter vidare:

"Att vi inte lyckats med ambitionen att hitta en ny passande lokal i Göteborg, trots idoga ansträngningar, är förstås ledsamt. Vi är dock fulla av tillförsikt gällande Fjällsports framtid i Bohuslän och hoppas att många av våra kunder tar tillfället i akt och förenar nytta med nöje och hälsar på oss."

Foto: Henrik Montgomery/TT

Butiksägarna: "Drömt om att vara närmare naturen"

Utöver ekonomiska skäl pekar ägarna på att de vill följa en "dröm".

"Drömmen om att vara närmare naturen, vandringen och klättringen i Bohuslän. Precis utanför vår kommande butik går en av landets finaste vandringsleder (Signaturled Bohuskusten) samtidigt som en av Sveriges mest respektingivande klätterklippor ligger på tio replängders avstånd (med 70-meters rep) inramat av hav och fjordar. Denna dröm har vi närt i nära nog 19 år nu", skriver de.