Här rusar kaffepriserna – nu blir det ännu dyrare

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 21:30
Genrebilder. Foto: Björn Larsson/TT & Anders Wiklund/TT

Allt tyder på att kaffepriserna i Danmark kommer att skena rejält i närtid.

Danmark, Matpriser

I Danmark har kaffepriserna ökat med i genomsnitt 55 procent under loppet av drygt ett år – och allt tyder på att priserna kommer att öka ytterligare, rapporterar TV2

Kaffepriserna i Danmark skenar rejält

I Danmark har man tidigare kunnat sälja kaffe till relativt billiga priser, eftersom att stora matkedjor och distributörer köpt in stora lager kaffe när priserna fortfarande var låga, vilket gjorde att kunderna inte märkte av någon prisökning. 

Men nu har de billiga lagren tagit slut, och butikerna måste köpa in nytt, dyrare kaffe. Flera av de vanligaste kvalitetsmärkena kostar nu uppemot 300 danska kronor per kilogram, vilket motsvarar ungefär 450 svenska kronor. 

– Tidigare valde många kunder efter hög kvalitet eller en speciell personlig preferens, men nu köper folk kaffe baserat på pris, säger Jens Mejer, distributör SuperBrugsen, till kanalen. 

Torka och frost driver upp priserna 

Kaffebönor är ett av de livsmedel som ökat mest i pris det senaste året, och det beror även på bland annat pågående klimatförändringar. År 2024 upplevde Brasilien en av de värsta torkperioderna på mer än 70 år, särskilt i de viktigaste kaffeproducerande regionerna så som Minas Gerais och Espírito Santo.

Även frostperioder och skogsbränder har gjort skörden svagare och drivit upp kostnaderna. 

