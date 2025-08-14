Nyheter24
Nytt EU-förslag hotar bilägare – miljontals svenskar drabbas

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 11:30
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Anders Wiklund/TT

EU-kommissionens förslag kan drabba miljontals svenska bilägare.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

EU, Motor

EU-kommissionen föreslår nya, hårdare besiktningsregler i samtliga medlemsländer – vilket kan komma att drabba miljontals svenska bilägare. 

Nytt EU-förslag drabbar bilägare – kan innebära en prisökning 

Förslaget, som lades fram i våras, rör bilar som är tio år eller äldre. I dag måste äldre bilar besiktigas med 14 månaders mellanrum, men om EU-kommissionens förslag går igenom kan detta komma att sänkas till 12 månader. Anledningen är att många äldre dieselbilar släpper ut mer avgaser och oftare är inblandade i olyckor.

Flera EU-länder har kritiserat förslaget, då man är orolig för att priset på kontrollbesiktning ska skena iväg när tidsperioden kortas ner och fler kontroller läggs till. 

– Att gå från 14 månader som vi har i dag till 12 månader innebär i sig en prisökning, säger Carl Erik Stjenvall, teknisk expert på M Sverige, till Carup

Nya förslaget ska motverka kriminalitet inom bilbranschen

EU-kommissionen vill även motverka kriminalitet inom bilbranschen, och föreslår därför att mätarinställningen ska noteras i en internationell databas vid service och reparationer. Dessa uppgifterna ska sedan kunna delas mellan medlemsländerna. 

