Kronprins Haakon uttalar sig om åtalet mot Marius: "Svårt"

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 12:58
Uppdaterad: 19 aug. 2025, kl. 13:42
Åtalet som kom på måndagen omfattar totalt 32 åtalspunkter. Foto: Fredrik Varfjell/TT & Haakon Mosvold Larsen/TT

Norske ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby står åtalad för bland annat flera våldtäkter. Det är ”utmanande och svårt” för familjen, säger kronprins Haakon.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Alice Adler
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Misshandel

Den 28-årige Marius Borg Høiby är son till Norges kronprinsessa Mette Marit från ett tidigare förhållande. På måndagen åtalades ”bonusprinsen” för 32 olika brott.

LÄS MER: Norske ”bonusprinsen" Marius Borg Høiby åtalas för 32 brott

Kronprins Haakon efter åtalet mot "bonusprinsen": "Svårt och utmanande för alla"

Dagen efter gav kronprins Haakon några korta kommentarer, bland annat om hur det uppmärksammade rättsfallet påverkar hans familj.

– Det är svårt och utmanande för alla inblandade, säger kronprinsen till norska journalister i samband med ett besök i Trondheim.

Samtidigt fortsätter kungafamiljens arbete som vanligt.

– Vi fortsätter att lösa våra uppdrag så gott vi kan, som vi brukar, säger Haakon.

Marius Borg Høiby anhölls för drygt ett år sedan misstänkt för att ha misshandlat sin dåvarande flickvän. Senare har en rad ytterligare misstankar, bland annat om våldtäkt, tillkommit.

Åtalet som kom på måndagen omfattar totalt 32 åtalspunkter. Borg Høiby har erkänt vissa av händelserna, men nekar till bland annat våldtäkterna.

– Nu har vi fått veta vad åtalet gäller. Nu går det vidare i rättsprocessen och nu är det domstolen som avgör hur det blir till slut, säger kronprins Haakon.

