Serverade hundkött på restaurang – dog av rabies

En ägare av en vietnamesisk restaurang som serverat hund- och kattkött har dött av rabies.

Det var i december i fjol som den 33-årige ägaren av en vietnamesisk restaurang i provinsen Ba Ria-Vung Tau i Vietnam började uppvisa allvarliga symtom. Några dagar senare bekräftade sjukhuset i provinsen att han dött av rabies, skriver den vietnamesiska nyhetssajten Tuoi Tre.

Serverade hund- och kattkött på restaurang

Den 33-årige mannen hade före sin död regelbundet hanterat kött från slaktade hundar och katter. Vissa av hundarna på restaurangens anläggning ska ha uppvisat aggressivt beteende och gått till attack mot flera lokalinvånare. De drabbade uppmanades att omedelbart söka läkarvård, och hundarna på anläggningen avlivades senare.

Rabies är en allvarlig virussjukdom som smittar mellan däggdjur och människor via saliv. Man kan till exempel bli smittad om man blivit biten, riven eller slickad i ett sår. De fåtal personer som haft rabies i Sverige har blivit smittade utomlands, enligt 1177.

Restaurang i London tvingas stänga – serverade hundkött

Nyligen åtalades även ägarna av en vietnamesisk restaurang i London för brott mot hygien- och livsmedelslagstiftningen efter att ha serverat hundkött till sina matgäster, något Nyheter24 tidigare uppmärksammat.