Två personer döda – åt giftig smörgås

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 08:00
Bilder på en kö till en foodtruck en en person som äter en smörgås.
Två personer döda – åt giftig smörgås. Genrebilder. Foto: Stella Pictures

Två personer har dött och uppges få intensivvård efter att ha ätit en giftig smörgås från en foodtruck i södra Italien.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Italien, Smörgås

Två personer har dött och flera har förts till sjukhus efter att ha ätit en smörgås från en foodtruck i södra Italien.

Förgiftades av en smörgås

Efter att ha ätit en smörgås från foodtrucken drabbades de alla av botulismförgiftning, som kommer från nervgiftet botulinumtoxin. Det är sällsynt att bli förgiftat, men väldigt allvarligt om man blir det.

En av de döda är en musiker från Neapel i Kampanien. Han var på semester i Italien med sin familj och åt en smörgås från en foodtruck vid stranden i Diamante i Kalabrien, skriver Expressen.

Den andra personen som dött uppges vara en lokalbo.

Flera vårdas på intensivavdelningen

När man hade obducerat kropparna kunde man slå fast att det rörde sig om botulism. Exakt hur många som har förgiftats av foodtruckens smörgåsar är just nu oklart, men flera uppges få intensivvård.

Giftet botulinumtoxin bildas oftast i krydd- och grönsaksinläggningar i olja. Bakterierna kan även gro i felaktiga ättiksinläggningar och konserveringar, skriver Expressen.

