Asiatisk restaurang stänger efter hundköttskandal

Publicerad: 18 aug. 2025, kl. 18:30
Bild på en hund och asiatisk nudelwok.
Hundkött på asiatisk restaurang – tvingas stänga. Genrebilder. Foto: Pexels/Stella Pictures

En asiatisk restaurang i London hade hundkött i sin frys. Nu står de åtalade för brott mot hygien- och livsmedelslagstiftningen och har fått stänga igen.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Restaurang, London, Hund

En vietnamesisk restaurang i London hade besök av livsmedelssäkerhetsinspektion 2023. Vid besöket hittade man något som var märkt som "getkött" insvept i löv i restaurangfrysen. 

Efter att ha analyserat kötten stod det klart att det egentligen rörde sig om hundkött.

Restaurangägaren åtalad för brott

Man hittade även råttbajs vid kontrollen samt levande och döda kackerlackor. Fynden ledde till åtal för brott mot hygien- och livsmedelslagstiftningen.

Nu har rättegången varit och restaurangägaren, en 47 årig man, förnekade brott.

Visste inte att det var hundkött

Restaurangägarens försvarsadvokat menar att mannen ska ha varit ovetandes om att "getköttet" i själva verket kom från hund. Han menade även att hundköttet aldrig sålts till gäster.

Restaurangen står nu som "permanent stängd" på Google. Samtidigt har en ny vietnamesisk restaurang öppnat på samma ställe, men en annan ägare.

Kommunens livsmedelssäkerhetsinspektion vill dock klargöra att de aldrig begärde att restaurangen skulle stänga.

– Kommunfullmäktige beordrade inte stängning av verksamheten, som senare såldes separat. Eftersom denna fråga är föremål för pågående rättsliga förfaranden kan vi inte ge ytterligare kommentarer i nuläget, sa myndigheten till engelska Daily Mail.

Kommentarer

Senaste nytt
