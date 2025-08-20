Donald Trump om Benjamin Netanyahu: "Han är en krigshjälte"

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är en ”krigshjälte”, hävdar USA:s president – och hyllar även sig själv.

Donald Trumps hyllning av Benjamin Netanyahu kom i en intervju med den konservative radiopersonligheten Mark Levin på tisdagen.

Trump: "Han är en krigshjälte"

– Han är en krigshjälte för att vi arbetar tillsammans. Han är en krigshjälte, säger Trump i programmet The Mark Levin Show.

– Jag antar att jag också är det. Jag skickade de där planen, fortsätter presidenten sedan, syftande på USA:s attacker mot iranska kärnenergianläggningar i juni.

Netanyahu har tidigare tjänstgjort i den israeliska armén. Trump har dock aldrig tjänstgjort i den amerikanska.

I radioprogrammet tillägger Trump att Netanyahu – efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen för misstänkta krigsbrott i Gaza – är en ”bra man”.