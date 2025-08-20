Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Donald Trump om Benjamin Netanyahu: "Han är en krigshjälte"

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 12:22
Uppdaterad: 20 aug. 2025, kl. 13:19
Donald Trump & Benjamin Netanyahu. Foto: AP/TT & J. Scott Applewhite/TT

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är en ”krigshjälte”, hävdar USA:s president – och hyllar även sig själv.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, Benjamin Netanyahu

Donald Trumps hyllning av Benjamin Netanyahu kom i en intervju med den konservative radiopersonligheten Mark Levin på tisdagen.

LÄS MER: Zelenskyjs klädval hyllas av Trump: "Ser underbar ut"

Trump: "Han är en krigshjälte" 

– Han är en krigshjälte för att vi arbetar tillsammans. Han är en krigshjälte, säger Trump i programmet The Mark Levin Show.

– Jag antar att jag också är det. Jag skickade de där planen, fortsätter presidenten sedan, syftande på USA:s attacker mot iranska kärnenergianläggningar i juni.

Netanyahu har tidigare tjänstgjort i den israeliska armén. Trump har dock aldrig tjänstgjort i den amerikanska.

I radioprogrammet tillägger Trump att Netanyahu – efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen för misstänkta krigsbrott i Gaza – är en ”bra man”.

I juli nominerade Netanyahu Trump till Nobels fredspris för de amerikanska bombningarna i Iran.

Senaste nytt
