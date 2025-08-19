Zelenskyjs klädval hyllas av Trump: "Ser underbar ut"

Under ett möte i Vita huset under måndagen hyllades Volodymyr Zelenskyj för sitt klädval.

Under måndagen möttes flera av de europeiska ledarna i Vita huset för att diskutera kriget i Ukraina med USA:s president Donald Trump.

Zelenskyj utkastad ur Vita huset

Så sent som i mars i år fick den ukrainske ledaren Volodymyr Zelenskyj sig en rejäl känga när han besökte Vita huset – bland annat på grund av sitt klädval. En reporter från Real America's Voice menade bland annat att Zelenskyj, som sedan Ukrainakriget bröt ut varit iklädd militärkläder, visade brist på respekt när han inte bar kostym.

– Har du ens en kostym? Många amerikaner tycker att du borde visa mer respekt, sa reportern då.

Annons

På frågan svarade Zelenskyj att han kommer att ta på sig kostym när kriget är över.

Under mötet blev Zelenskyj även anklagad av Trump för att inte vara tillräckligt tacksam för det stöd Ukraina fått av USA. Diskussionen blev så hetsig att den planerade presskonferensen ställdes in, och Trump kastade ut Zelenskyj ur Vita huset.

Zelenskyjs klädval hyllas: "Ser underbar ut"

Annons

Under måndagen när Zelenskyj återvände till Vita huset för första gången sedan i mars var stämningen god, och till mångas stora förvåning var han denna gången iklädd något annat – nämligen en kostym.

Under presskonferensen i Ovala rummet hyllades klädvalet både av Trump själv och av reportern som tidigare kritiserat hans val av kläder.

– President Zelenskyj, du ser fantastisk ut i den där kostymen! Du ser underbar ut, sa reportern.