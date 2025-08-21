Den populära lågpriskedjan Lidl öppnar ny butik på Lanzarote – redan imorgon.

Lidl-butiken, som blir den sjätte på Lanzarote, kommer att ligga i en 1 700 kvadratmeter stor lokal i staden Costa Teguise på Calle Las Piteras, skriver nyhetssajten Canarian Weekly.

Lidl öppnar ny butik på Lanzarote: "Mycket glada"

Butiken kommer att öppna redan imorgon – den 22 augusti 2025.

"Vi är mycket glada över att öppna vår sjätte butik på Lanzarote. Detta återspeglar vårt starka engagemang för Kanarieöarna", säger Carlos Martínez, Lidls regionala chef för Kanarieöarna.

Annons

Bara det senaste året har Lidl fördubblat sin närvaro på Lanzarote, och har numera butiker i både Arrecife, San Bartolomé, Yaiza och Puerto del Carmen.

Butiken kommer från och med imorgon att hålla öppet mellan 8.00 och 22.00 alla dagar.

Lokala leverantörer

Förutom en enorm parkeringsplats som rymmer 150 bilar kommer anläggningen även att vara utrustad med miljövänliga LED-lampor och solpaneler. Företaget kommer dessutom att använda sig av lokala leverantörer och producenter.

Förra året köpte företaget in lokala varor till ett värde av sammanlagt en miljard svenska kronor.