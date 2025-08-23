Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Mallorca

Populära stranden stänger efter giftigt fynd

Publicerad: 23 aug. 2025, kl. 03:26
Uppdaterad: 24 aug. 2025, kl. 15:57

En strand tvingades stänga sedan två exemplar hittats. "Stark smärta".

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämne:

Mallorca

Det var badvakter på stranden i Guardamar del Segura, precis norr om svenskfavoriten Torrevieja, som gjorde fyndet som stängde hela stranden, skriver El Confidencial.

Violsnäckan, eller rakt översatt från engelska: Blå draken, håller inte vanligtvis till i Medelhavet men har tidigare i år rapporterats även utanför Mallorca.

Violsnäckan mäter bara några centimeter. Trots sitt vackra yttre och ringa storlek kan den orsaka stora skador. Arkivbild/Sylke Rohrlach

Den är sitt namn till trots, inte täckt av något skal och den klarblå färgen gör att den syns tydligt på vattenytan.

Violsnäckan må bara vara mellan 3 och 4 centimeter men dieten av brännmaneter gör att den lagrar nässelceller som leder till stark smärta och kan ge allvarliga allergiska reaktioner hos människor.

