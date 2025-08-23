Populära stranden stänger efter giftigt fynd

Det var badvakter på stranden i Guardamar del Segura, precis norr om svenskfavoriten Torrevieja, som gjorde fyndet som stängde hela stranden, skriver El Confidencial.
Violsnäckan, eller rakt översatt från engelska: Blå draken, håller inte vanligtvis till i Medelhavet men har tidigare i år rapporterats även utanför Mallorca.
Den är sitt namn till trots, inte täckt av något skal och den klarblå färgen gör att den syns tydligt på vattenytan.
Violsnäckan må bara vara mellan 3 och 4 centimeter men dieten av brännmaneter gör att den lagrar nässelceller som leder till stark smärta och kan ge allvarliga allergiska reaktioner hos människor.