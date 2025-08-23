Populära stranden stänger efter giftigt fynd

En strand tvingades stänga sedan två exemplar hittats. "Stark smärta".



Det var badvakter på stranden i Guardamar del Segura, precis norr om svenskfavoriten Torrevieja, som gjorde fyndet som stängde hela stranden, skriver El Confidencial.

Violsnäckan, eller rakt översatt från engelska: Blå draken, håller inte vanligtvis till i Medelhavet men har tidigare i år rapporterats även utanför Mallorca.

Violsnäckan mäter bara några centimeter. Trots sitt vackra yttre och ringa storlek kan den orsaka stora skador. Arkivbild/Sylke Rohrlach

Den är sitt namn till trots, inte täckt av något skal och den klarblå färgen gör att den syns tydligt på vattenytan.