Varningen till bostadsägare – nya regler från 1 juli

Det var i maj som riksdagen sa ja till regeringens proposition om "Lättnader i strandskyddet – ett första steg" och den 1 juli började de nya strandskyddsreglerna att gälla.
"Kortfattat innebär lagändringarna att strandskydd tas bort vid små sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen får en ny möjlighet att upphäva samt införa strandskydd i anslutning till dessa små vatten. Det blir också tydligt att strandskydd inte omfattar anlagda vatten. Ett nytt särskilt skäl för verksamheter tillkommer och undantaget för areella näringar justeras", skriver Naturvårdsverket.
Juristen varnar för missen
Enligt juristen Fredrik Aldmo, som är specialiserad på fastighetsrätt hos Familjens jurist och som pratat med Vi i villa, kan reglerna vara positiva för vissa fastighetsägare, men han lyfter samtidigt ett varningens finger.
Varningen riktar han till de som har planer på att bygga exempelvis en brygga eller bastu vid den närliggande sjön eller som skulle vilja bygga ett attefallshus vid en å.
– Många missar att även om strandskyddet inte längre gäller, finns det många gånger ett krav på att göra en bygganmälan och få ett startbesked innan man börjar bygga. Det gäller även för saker som inte är bygglovspliktiga, som attefallshus, säger han till tidningen.
Kontakta kommunen kring vad som gäller
Enligt Fredrik Aldmo är det bättre att ta det säkra före det osäkra och fråga kommunen vad som gäller – gärna skriftligen så att du har svaret dokumenterat.
– Visar det sig i efterhand att du har gjort något utan erforderligt startbesked, kan du råka ut för böter och i värsta fall behöva riva det, och det är ju ett väldigt slöseri med egna medel, säger han till Vi i villa och uppger samtidigt att handläggningstiden inte brukar vara alltför lång.
– Men funderar du på ett sommarprojekt i år, är mitt tips att raskt skicka in din bygganmälan, och avvakta lite med att köpa in byggmaterial. För att säkerställa vilka papper du behöver skicka in bör du prata med kommunen i förväg.