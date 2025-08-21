Varningen till bostadsägare – nya regler från 1 juli

Nya regler började gälla den 1 juli och i en intervju med Vi i villa lyfter en jurist ett varningens finger för vissa bostadsägare.

Det var i maj som riksdagen sa ja till regeringens proposition om "Lättnader i strandskyddet – ett första steg" och den 1 juli började de nya strandskyddsreglerna att gälla.

"Kortfattat innebär lagändringarna att strandskydd tas bort vid små sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen får en ny möjlighet att upphäva samt införa strandskydd i anslutning till dessa små vatten. Det blir också tydligt att strandskydd inte omfattar anlagda vatten. Ett nytt särskilt skäl för verksamheter tillkommer och undantaget för areella näringar justeras", skriver Naturvårdsverket.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Juristen varnar för missen

Enligt juristen Fredrik Aldmo, som är specialiserad på fastighetsrätt hos Familjens jurist och som pratat med Vi i villa, kan reglerna vara positiva för vissa fastighetsägare, men han lyfter samtidigt ett varningens finger.

Varningen riktar han till de som har planer på att bygga exempelvis en brygga eller bastu vid den närliggande sjön eller som skulle vilja bygga ett attefallshus vid en å.

– Många missar att även om strandskyddet inte längre gäller, finns det många gånger ett krav på att göra en bygganmälan och få ett startbesked innan man börjar bygga. Det gäller även för saker som inte är bygglovspliktiga, som attefallshus, säger han till tidningen.

Foto: Magnus Lejhall/TT

Kontakta kommunen kring vad som gäller

Enligt Fredrik Aldmo är det bättre att ta det säkra före det osäkra och fråga kommunen vad som gäller – gärna skriftligen så att du har svaret dokumenterat.

– Visar det sig i efterhand att du har gjort något utan erforderligt startbesked, kan du råka ut för böter och i värsta fall behöva riva det, och det är ju ett väldigt slöseri med egna medel, säger han till Vi i villa och uppger samtidigt att handläggningstiden inte brukar vara alltför lång.