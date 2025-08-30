E6 totalförstörd av ras i Norge – en saknas

Ett stort skred har kapat E6 några mil nordost om Trondheim i Norge. En person saknas och minst en bil har hamnat i vattnet. Ett hus riskerar att dras med i skredet, enligt polisen.

En man i bil som hamnade i vattnet när skredet gick vid niotiden på morgonen plockades upp med båt och har förts till sjukhus. Men polisen letar fortsatt efter en person och befarar enligt tidningen Dagbladet att ytterligare en bil kan ha åkt ned i vattnet.

”Jag har försäkrat mig om att alla resurser som finns har mobiliserats”, skriver Norges transportminister Jon-Ivar Nygård i ett mejl till NTB.

Han beskriver händelsen som ”dramatisk” och förstår att den skapar oro.

Bostäder evakuerade

Två bostäder i området – vid Nesvatnet i Levanger kommun – har evakuerats och allmänheten varnas för att befinna sig i närheten av skredet.

En längre järnvägssträcka har också drabbats och hänger delvis i luften och ned i vattnet.

Området har tidigare pekats ut som ett riskområde när det gäller så kallad kvicklera av Statens vegvesen, Norges motsvarighet till Trafikverket. Tågtrafiken på Nordlandsbanan genom skredområdet var avstängd under helgen på grund av järnvägsunderhåll, bland annat med kalk- och cementstabilisering, uppger Gunnar Børseth, kommunikatör på det norska banverket till tidningen Aftenposten.

— Det är ett jordskred, möjligen kvicklera. Men orsaken till skredet är inte utrett, säger Johan Mansåker, vakthavande befäl på räddningscentralen till NRK.

Kvicklera är en speciell typ av lera som kan förlora sin stabilitet om den utsätts för vibrationer eller ökad belastning.

Ett stort stycke av E6 har försvunnit i raset

— Hade vi kommit körande en minut tidigare så tror jag vi hade tagits av skredet, säger Finn Anders Blaestervold till den norska public service-kanalen NRK.

”Vägen hade försvunnit”

Han kom körande i sydlig riktning på E6 och hann stanna 100 meter från det stora hålet tvärs över vägbanan.

— Det var först när jag gick ut ur bilen som jag förstod omfattningen av vad som hade hänt. Då såg vi att vägen hade försvunnit, säger han.

Personbilar kan dirigeras om till alternativa småvägar, men situationen för tyngre transporter är mer komplicerad, enligt Vegtrafikksentralen Midt.