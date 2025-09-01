Greta Thunbergs konvoj vänder tillbaka

En Gazakonvoj med Greta Thunberg bland deltagarna har vänt tillbaka till Barcelona, efter spanska varningar om hårt väder.

Fartygen satte under söndagen segel med destination Gazaremsan. Ombord finns bland andra miljöaktivisten Greta Thunberg och den nyblivna politiska vilden Lorena Delgado Varas.

Men redan på måndagen vände de tillbaka till Kataloniens huvudstad, sedan den spanska vädermyndigheten AEMET varnat för storm i regionen. De mindre båtarna i konvojen skulle kanske inte ha klarat så hårt väder, meddelar den så kallade Global Sumud Flotilla.

”Vi genomförde övningar till havs och återvände sedan till hamn för att låta stormen passera”, skriver aktionen på X.

När konvojen tänker avgå igen framgår inte.

Avsikten med Global Sumud Flotilla är att ”bryta den illegala belägringen” av Gazaremsan genom att öppna en humanitär korridor havsvägen.

– Det borde inte vara upp till oss, sade den världskända aktivisten Thunberg inför avresan till medier.