Nya regler för att komma in i svenska turistparadiset

Nu har ett populärt resmål för svenskar infört nya inreseregler. Det här måste du lösa för att komma in i landet.

Sommaren är slut, och kanske är du en av dem som redan börjat kika på resor mot varmare breddgrader?

Thailand är fortfarande en klar favorit för svenskarna, men ett resmål som klättrar i popularitet är Indonesien.

2024 var landet det 22:a mest besökta i världen, jämfört med plats 70 år 2013, enligt World Economic Forum.

En surfare på Balis stränder. Foto: Firdia Lisnawati/TT

Nya regler för att resa till Indonesien

Om du ska åka till Indonesien har du tidigare endast behövt pass och visum för att komma in i turistparadiset. Men det räcker inte längre.

Nu behöver du även fylla i ett digitalt dokument, annars blir det stopp och adjö vid passkontrollen, skriver norska Dagens.

Flytande marknad i Indonesien. Foto: Binsar Bakkara/TT

"All Indonesia Arrival Card"

Formuläret heter "All Indonesia Arrival Card" och det ska fyllas i tre dygn innan inresedagen.

I dokumentet fyller du i information om dig själv, din resa, var du ska bo och en hälsodeklaration. Det ersätter inte visumet, utan är ett komplement och ska fyllas i av alla turister som ska besöka landet.