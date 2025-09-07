Bilen behöver nästan aldrig service – se hela listan

En ny studie avslöjar vilka hybridmodeller som är så pålitliga att ett verkstadsbesök i stort sett inte behövs. Vilka rör det sig om?

Vilka bilmodeller presterar bäst egentligen? Genom en studie som baserades på garantikrav – visar resultatet tydligt vilka hybrider som toppar listan.

Här är xx bilarna som aldrig behöver service, eller åtminstone minst service.

Bilar som aldrig behöver service

En färsk granskning från det brittiska garantibolaget Warranty Solutions Group har analyserat tusentals garantikrav det senaste året för att ta reda på vilka hybrider som är mest driftsäkra.

Toyota Corolla Hybrid

På första plats ligger Toyota med en extremt låg felprocent på bara 1,32 procent – och den genomsnittliga verkstadskostnaden hamnar på under tusenlappen, rapporterar Business Motoring.

Toyota Yaris Hybrid

Denna modell följer tätt efter med en felprocent på 1,69 procent och en genomsnittlig reparationskostnad på 6 000 kronor.

Toyota RAV4 Hybrid

Bilen Toyota RAV4 Hybrid ligger också högt uppe på listan, med samma låga felprocent, men något högre genomsnittskostnad på runt 8 000 kronor.

Hela topp 10 – inte bara Toyota

Listans första fyra platser toppas av Toyota följt av deras lyxmärke Lexus. Därefter dyker andra konkurrenter upp, som Volkswagen och Kia.

Toyota Corolla Hybrid (felprocent 1,32) Toyota Yaris Hybrid (felprocent 1,69) Toyota RAV4 Hybrid (felprocent 1,69) Lexus NX Hybrid (felprocent 1,97) Volkswagen Golf GTE (felprocent 2,36) Kia Niro Hybrid (felprocent 2,73) Hyundai Ioniq Hybrid (felprocent 2,95) Honda CR-V Hybrid (felprocent 3,14) Toyota C-HR Hybrid (felprocent 3,43) Mercedes-Benz B-klass Hybrid (felprocent 3,84)

Vanligaste och dyraste felen