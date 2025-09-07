Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Bilen behöver nästan aldrig service – se hela listan

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 10:29
Bilverkstad och bildäck.
Foto: Nora Lorek/TT & Pontus Lundahl/TT

En ny studie avslöjar vilka hybridmodeller som är så pålitliga att ett verkstadsbesök i stort sett inte behövs. Vilka rör det sig om?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Motor, Bil

Vilka bilmodeller presterar bäst egentligen? Genom en studie som baserades på garantikrav – visar resultatet tydligt vilka hybrider som toppar listan. 

Här är xx bilarna som aldrig behöver service, eller åtminstone minst service.  

Bilar som aldrig behöver service

En färsk granskning från det brittiska garantibolaget Warranty Solutions Group har analyserat tusentals garantikrav det senaste året för att ta reda på vilka hybrider som är mest driftsäkra. 

LÄS MER: Bilen svenska mekaniker aldrig skulle rekommendera en vän

Annons

Toyota Corolla Hybrid

På första plats ligger Toyota med en extremt låg felprocent på bara 1,32 procent – och den genomsnittliga verkstadskostnaden hamnar på under tusenlappen, rapporterar Business Motoring

Toyota Yaris Hybrid 

Denna modell följer tätt efter med en felprocent på 1,69 procent och en genomsnittlig reparationskostnad på 6 000 kronor.

LÄS MER: Nya körkortsregler i Sverige – börjar gälla 2026

Annons

Toyota RAV4 Hybrid

Bilen Toyota RAV4 Hybrid ligger också högt uppe på listan, med samma låga felprocent, men något högre genomsnittskostnad på runt 8 000 kronor. 

Hela topp 10 – inte bara Toyota

Listans första fyra platser toppas av Toyota följt av deras lyxmärke Lexus. Därefter dyker andra konkurrenter upp, som Volkswagen och Kia. 

  1. Toyota Corolla Hybrid (felprocent 1,32)
  2. Toyota Yaris Hybrid (felprocent 1,69)
  3. Toyota RAV4 Hybrid (felprocent 1,69)
  4. Lexus NX Hybrid (felprocent 1,97)
  5. Volkswagen Golf GTE (felprocent 2,36)
  6. Kia Niro Hybrid (felprocent 2,73)
  7. Hyundai Ioniq Hybrid (felprocent 2,95)
  8. Honda CR-V Hybrid (felprocent 3,14)
  9. Toyota C-HR Hybrid (felprocent 3,43)
  10. Mercedes-Benz B-klass Hybrid (felprocent 3,84)

LÄS MER: Ny trafiklag i USA – borde Sverige ta efter?

Vanligaste och dyraste felen

Trots att dessa modeller är pålitliga förekommer även garantikrav. De mest frekventa problemen är batterifel, problem med vattenpump eller bagagelucka, samt generations- eller infotainmentfel, rapporterar Teksiden.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:29
Nyheter
/ Motor

Bilen behöver nästan aldrig service – se hela listan

Igår
20:32
Nyheter
/ Motor

18 vanliga bilar som kan bli olagliga när 2G-nätet släcks

Igår
13:01
Nyheter
/ Motor

Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Igår
06:07
Nyheter
/ Motor

Bilen svenska mekaniker aldrig skulle rekommendera en vän

Fredag
19:30
Nyheter
/ Motor

Ny teknik varnar äldre förare när det är dags att sluta köra

Fredag
17:30
Nyheter
/ Motor

F1-stjärnan säljer sin unika bil – ”kan gå för 30 miljoner”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons