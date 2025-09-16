Spanien lockar svenskar som aldrig förr, men nu gäller det att hålla hårt i plånboken. Priserna skjuter i höjden – och nya regler kan göra bostadsköpet lite krångligare än förr.

Intresset för bostäder i Spanien fortsätter att öka kraftigt bland svenskarna, trots att sensommaren traditionellt sett innebär ett säsongsmässigt lugn.

Men den trenden verkar vara bruten. Nya siffror visar att bostadspriserna i svenskarnas favoritregioner skjutit i höjden med i snitt 13 procent på ett år – och i vissa områden är ökningen ännu högre.

LÄS MER: Nya regler för att komma in i svenska turistparadiset

Valencia och Murcia sticker ut

Bland de mest eftertraktade områdena just nu märks Valencia och Murcia, där bostadspriserna ökat uppemot 20 procent på årsbasis. Bara under augusti månad noterades en prisuppgång på 2,5 procent i Valencia, enligt färska siffror från Bjurfors Spanienindex, rapporterar Börskollen.

Annons

Prisutvecklingen drivs av ett växande intresse från utländska köpare, där svenskar utgör en betydande del, i kombination med ett begränsat utbud av attraktiva objekt.

LÄS MER: Nya regler för att komma in i svenska turistparadiset



Köparna som sticker ut mest

I vissa delar av landet, som i Alicante, stod utländska köpare för mer än 40 procent av alla bostadsaffärer under andra kvartalet 2025. Detta skapar en stark konkurrenssituation och en marknad där priserna stadigt pressas uppåt.

Hyresmöjligheter lockar – men reglerna blir strängare

Annons

Att hyra ut sin bostad i Spanien har länge varit ett sätt att finansiera köpet, och möjligheten till avkastning på över 7 procent i vissa kustnära områden gör det fortsatt attraktivt. Men nya regler har börjat förändra spelplanen.

Sedan april krävs godkännande från bostadsrättsföreningen för korttidsuthyrning, och från juli måste alla bostäder som hyrs ut registreras nationellt. Den som bryter mot reglerna riskerar böter, enligt Börskollen.

Gäller att hänga med i svängarna

Så även om det har dykt upp en del krångliga regler och pappersjobb, verkar priserna ine ha några planer på att stanna upp, snarare tvärtom.

Det är fortfarande trångt om plats bland de spanska husen, och köpsugna från hela Europa står i kö.