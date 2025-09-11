Camping kan förbjudas runt om i Sverige – så säger reglerna

Kommunerna har rätt att förbjuda camping på vissa områden. Vad gäller egentligen?

Att ge sig ut med husvagn, husbil eller tält är för många en frihet. Fricamping har blivit allt mer populärt i takt med att intresset för mobilt boende ökar, och många lockas av tanken att övernatta varsomhelst.

Men friheten har sina gränser. Trots att allemansrätten ger oss möjlighet att röra oss i naturen, så finns det regler som begränsar just motorfordon – som blir viktigare att känna till.

Flera kommuner har börjat agera mot den växande trenden. Faktum är att de kan förbjuda camping på vissa platser, något som inte alla campare känner till.

Camping kan bli förbjudet här

Ofta uppfattar campar att man kan stanna varsomhelst, över en natt eller två, men verkligheten är en helt annan. Kommuner har nämligen möjlighet att införa lokala förbud mot camping, precis som de kan göra med exempelvis tomgångskörning, rapporterar Vi Bilägare.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns det förslag på hur sådana campingförbud ska utformas, och flera kommuner har börjat använda sig av det.

Enligt SKR:s pressekreterare Peter Skyhag kan kommunerna i sina lokala ordningsföreskrifter peka ut platser där det inte är tillåtet att campa.

Allemansrätten gäller inte när du har bil

Något många missar är att den så kallade allemansrätten. Många tror att med den, får man övernatta med en husbil eller husvagn i naturen, men det stämmer inte.

Allemansrätten gäller inte med motordrivna fordon, vilket innebär att markägare har rätt att säga nej till uppställning av fordon, även utanför tätbebyggda områden.

Det innebär också att man inte får parkera över natten på områden där det råder nattligt parkeringsförbud – oavsett om man sover i bilen eller inte.

Terrängkörning är olagligt

Det är också viktigt att känna till att i Sverige är det förbjudet att köra motordrivet fordon i terräng, vilket omfattar all mark som inte är på väg.

Vad betyder detta? Jo, att du endast får köra på allt som räknas som en väg, vilket är en körbana, vägren eller ett dike.

Det kan vara vackert att ställa husbilen i naturen, men det innebär samtidigt att du bryter mot terrängkörningslagen.

Vad gäller? När är det "förbjudet" att campa

Att sätta upp en skylt där det står "Camping med motordrivna fordon förbjuden" kan enligt Naturvårdsverket vara fullt tillåtet, även på platser där allemansrätten annars gäller. Det har dock ännu inte prövats i domstol.

För att campa lagligt är det klokt att planera sin resa noggrant. Det går att kontakta kommunens turistbyrå i förväg för att få information om platser där övernattning är tillåten.