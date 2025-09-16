Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Folkmord

FN-utredare: Israel begår folkmord i Gaza

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 09:18
Uppdaterad: 16 sep. 2025, kl. 09:42
En oberoende utredning av FN slår fast att Israel begår folkmord i Gaza. Genrebild. Foto: Emil Helms/TT

Israels krigföring i Gazaremsan utgör folkmord. Det slår en oberoende utredning gjord på uppdrag av FN:s människorättsråd fast.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Folkmord, Gaza, Israel

– Vi har dragit slutsatsen att folkmord pågår i Gaza och fortsätter ske, och ansvaret ligger hos landet Israel, säger utredaren Navi Pillay till nyhetsbyrån AFP.



Utredningen har pågått sedan Hamas attackerade Israel den 7 oktober. Nu meddelar de att israeliska myndigheter och de israeliska säkerhetsstyrkorna har begått fyra av de fem brott som definieras i 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, skriver FN i ett pressmeddelande

Så definieras folkmord

Folkmord definieras i folkrätten som handlingar i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan.

Utöver att döda eller svårt skada medlemmar av gruppen, kan handlingarna också bestå i att tillfoga gruppen livsvillkor som är beräknade att leda till dess fysiska undergång helt eller delvis, genomföra åtgärder som syftar till att förhindra födslar inom gruppen, eller tvångsförflytta barn i gruppen till en annan grupp, skriver FN

Brottsrubriceringen tillkom efter nazisternas försök att utrota bland annat judar och romer i samband med andra världskriget.

Kommentarer

Senaste nytt
