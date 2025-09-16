Israels krigföring i Gazaremsan utgör folkmord. Det slår en oberoende utredning gjord på uppdrag av FN:s människorättsråd fast.

– Vi har dragit slutsatsen att folkmord pågår i Gaza och fortsätter ske, och ansvaret ligger hos landet Israel, säger utredaren Navi Pillay till nyhetsbyrån AFP.

FN-utredare: Israel begår folkmord i Gaza

Utredningen har pågått sedan Hamas attackerade Israel den 7 oktober. Nu meddelar de att israeliska myndigheter och de israeliska säkerhetsstyrkorna har begått fyra av de fem brott som definieras i 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, skriver FN i ett pressmeddelande.

Så definieras folkmord

Folkmord definieras i folkrätten som handlingar i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan.

Utöver att döda eller svårt skada medlemmar av gruppen, kan handlingarna också bestå i att tillfoga gruppen livsvillkor som är beräknade att leda till dess fysiska undergång helt eller delvis, genomföra åtgärder som syftar till att förhindra födslar inom gruppen, eller tvångsförflytta barn i gruppen till en annan grupp, skriver FN.