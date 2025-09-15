Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Barcelona

Greta Thunbergs konvoj har lämnat Tunisien

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 11:54
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 13:50
Klimataktivistern Greta Thunberg på en bild från Barcelona för ett par veckor sedan. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

En konvoj på väg mot Gaza, lastad med nödhjälp och aktivister, har lämnat Tunisien efter upprepade förseningar.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Barcelona, Greta Thunberg

Målet är att bryta Israels blockad och upprätta en humanitär korridor till Gaza.

– Vi försöker också sända ett meddelande till Gazas folk om att världen inte har glömt er, säger svenska klimataktivisten Greta Thunberg i den tunisiska hamnstaden Bizerte före avgång.

– När våra regeringar inte lyckas ta itu med problemet har vi inget annat val än att ta saken i egna händer.

Runt 20 fartyg som seglat från Barcelona har samlats i Bizerte, varifrån de sista har avgått under måndagsmorgonen, rapporterar AFP.

LÄS MER: Två män häktade för inblandning i mord på 20-åring

Annons

Greta Thunbergs fartyg beskjutet

Så sent som under natten till onsdagen uppgav Global Samud Flotilla (GSF) att fartyget blivit beskjutet av en misstänkt drönare för andra gången i rad. 

På Instagram uppgav organisationen att det började brinna efter händelsen, och att ingen skadades.

– Vi hörde någon skrika ”drönare!” så vi sprang in och satte på oss flytvästar. Vi hoppas att det här inte kommer att bli återkommande nattliga händelser, säger Leila Hegazy, som var ombord på båten, i ett videoklipp.

LÄS MER: Regeringen lägger 27 miljarder mer på försvaret 2026

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:28
Nyheter
/ Utrikes

Flicka påstods ha kidnappats – mördades av sin pappa i USA

Idag
13:56
Nyheter
/ Utrikes

Miljöpartiets morot i norska regeringssamtal

Idag
13:54
Nyheter
/ Utrikes

"Tindersvindlaren" Simon Leviev gripen i Georgien

Idag
13:08
Nyheter
/ Utrikes

Rubio: USA ”orubbligt” i sitt stöd för Israel

Idag
12:26
Nyheter
/ Utrikes

Allt större attacker mot Ukraina – räcker luftvärnet?

Idag
11:54
Nyheter
/ Utrikes

Greta Thunbergs konvoj har lämnat Tunisien

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons