Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /mord

Charlie Kirks misstänkte mördare riskerar dödsstraff

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 20:20
Uppdaterad: 16 sep. 2025, kl. 22:17
Åklagaren Jeff Gray under en presskonferens på tisdagen där han lade fram de formella anklagelserna mot högeraktivisten Charlie Kirks misstänkte mördare. Foto: AP/TT

Tyler Robinson, som misstänks ha skjutit ihjäl högeraktivisten Charlie Kirk, har under tisdagen formellt anklagats för mord. Enligt åklagaren erkände Robinson i ett textmeddelande till sin rumskamrat.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

mord, USA

Rubriceringen ”aggravated murder” innebär att han kan komma att dömas till döden om han befinns skyldig.

— Jag avser att yrka på dödsstraff, säger åklagaren Jeff Gray.

Högerdebattören Charlie Kirk sköts ihjäl i förra veckan när han talade inför en folkmassa vid Utah Valley University i USA. Efter en intensiv jakt greps Tyler Robinson i torsdags.

Robinsons dna har hittats på avtryckaren till det misstänkta mordvapnet, enligt Jeff Gray.

Charlie Kirks "mördare" riskerar dödsstraff

Förutom mord anklagas 22-åringen bland annat för vapenbrott och för att ha försökt försvåra utredningen.

Åklagaren citerar på pressträffen textmeddelanden som den misstänkte ska ha skrivit till sin rumskamrat i samband med dådet. Vid ett tillfälle ska rumskamraten ha frågat Robinson varför han gjorde det – sköt Charlie Kirk. Robinson svarade: ”Jag hade fått nog av hans hat.”

Robinson ska även ha lämnat en lapp under sitt tangentbord där det stod att han planerade att mörda Kirk.

Av textmeddelandena framgår också att den misstänkte försökte hämta sitt gevär som han lagt ifrån sig under flykten från brottsplatsen, men att det inte gick på grund av polisnärvaron.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:58
Nyheter
/ Utrikes

Dödligt värmerekord i Spanien

Idag
21:12
Nyheter
/ Utrikes

FN: 26 000 barn akut undernärda i Gaza

Idag
20:24
Nyheter
/ Utrikes

Putin besökte jätteövning: 100 000 militärer

Idag
20:20
Nyheter
/ Utrikes

Charlie Kirks misstänkte mördare riskerar dödsstraff

Idag
18:46
Nyheter
/ Utrikes

Israels offensiv: Gazabor flyr i ren fasa

Idag
18:30
Nyheter
/ Utrikes

EU gör nytt försök med sanktioner mot Israel

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons