Charlie Kirks misstänkte mördare riskerar dödsstraff

Tyler Robinson, som misstänks ha skjutit ihjäl högeraktivisten Charlie Kirk, har under tisdagen formellt anklagats för mord. Enligt åklagaren erkände Robinson i ett textmeddelande till sin rumskamrat.

Rubriceringen ”aggravated murder” innebär att han kan komma att dömas till döden om han befinns skyldig.

— Jag avser att yrka på dödsstraff, säger åklagaren Jeff Gray.

Högerdebattören Charlie Kirk sköts ihjäl i förra veckan när han talade inför en folkmassa vid Utah Valley University i USA. Efter en intensiv jakt greps Tyler Robinson i torsdags.

Robinsons dna har hittats på avtryckaren till det misstänkta mordvapnet, enligt Jeff Gray.

Charlie Kirks "mördare" riskerar dödsstraff

Förutom mord anklagas 22-åringen bland annat för vapenbrott och för att ha försökt försvåra utredningen.

Åklagaren citerar på pressträffen textmeddelanden som den misstänkte ska ha skrivit till sin rumskamrat i samband med dådet. Vid ett tillfälle ska rumskamraten ha frågat Robinson varför han gjorde det – sköt Charlie Kirk. Robinson svarade: ”Jag hade fått nog av hans hat.”

Robinson ska även ha lämnat en lapp under sitt tangentbord där det stod att han planerade att mörda Kirk.