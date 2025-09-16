Charlie Kirks misstänkte mördare riskerar dödsstraff

Rubriceringen ”aggravated murder” innebär att han kan komma att dömas till döden om han befinns skyldig.
— Jag avser att yrka på dödsstraff, säger åklagaren Jeff Gray.
Högerdebattören Charlie Kirk sköts ihjäl i förra veckan när han talade inför en folkmassa vid Utah Valley University i USA. Efter en intensiv jakt greps Tyler Robinson i torsdags.
Robinsons dna har hittats på avtryckaren till det misstänkta mordvapnet, enligt Jeff Gray.
Charlie Kirks "mördare" riskerar dödsstraff
Förutom mord anklagas 22-åringen bland annat för vapenbrott och för att ha försökt försvåra utredningen.
Åklagaren citerar på pressträffen textmeddelanden som den misstänkte ska ha skrivit till sin rumskamrat i samband med dådet. Vid ett tillfälle ska rumskamraten ha frågat Robinson varför han gjorde det – sköt Charlie Kirk. Robinson svarade: ”Jag hade fått nog av hans hat.”
Robinson ska även ha lämnat en lapp under sitt tangentbord där det stod att han planerade att mörda Kirk.
Av textmeddelandena framgår också att den misstänkte försökte hämta sitt gevär som han lagt ifrån sig under flykten från brottsplatsen, men att det inte gick på grund av polisnärvaron.