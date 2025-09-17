Nyheter24
Tusentals i Trumpprotest i London: "Visa ryggrad"

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 19:00
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 19:07
Demonstranterna i London har tagit fram sina Trump-ballonger. Foto: Joanna Chan/AP/TT

Flera tusen människor samlades på onsdagen i London för att demonstrera mot USA:s president Donald Trumps besök i landet.

Bakom demonstrationen står Stop Trump UK Coalition, en grupp som består av 50 organisationer, bland dem klimataktivister, antirasister och pro-palestinska aktivister.

Vissa demonstranter hade med sig Trump-ballonger, som synts på Trump-kritiska protester tidigare, som föreställer en skrikande president i blöja.

"Visa ryggrad"

— Vi vill att vår regering ska visa ryggrad och ha lite stolthet och representera den enorma avsky mot Donald Trumps politik som finns i Storbritannien, säger Zoe Gardner, politisk kommentator och en av organisatörerna bakom protesterna, till BBC.

Demonstrationsdeltagare som The Guardian talat med säger att deras deltagande utöver Trump även handlar om att visa missnöje med premiärminister Keir Starmer och hans politik.

— Vad än allmänheten kan göra, även om det handlar om att gå med i en protest och bara marschera och höja sina röster, hur småskaligt det än må vara, är det bättre än inget, säger en kvinnlig konstlärare från södra London, till The Guardian.

Demonstranterna samlades i centrala London på onsdagseftermiddagen och tågade därefter mot Westminster.

