Trump i FN: "Jag har avslutat sju krig"

Donald Trump talar i FN, där han lägger fram sin syn på världen och väntas gå till attack mot ”globalistiska institutioner”. I dag, bara åtta månader in i min administration, är vi det hetaste landet i hela världen, säger Trump.

USA:s president är nummer två bland världsledarna på talarlistan, efter Brasiliens president Lula da Silva, under den första officiella dagen av FN:s generalförsamling i New York.

Strax efter klockan 16 svensk tid klev Donald Trump fram till podiet.

Kritiserar FN

Han inledde sitt tal med att beskriva sin förra mandatperiod som en tid då fred och välstånd rådde. Därefter sjönk världen ner i en tid av kriser, fortsatte Trump, och anklagade Joe Bidens regering för att vara ansvarig för det.

— USA är nu respekterat igen på världsscenen, på ett sätt som det aldrig varit tidigare, säger Trump.

Han fortsätter med att gå in på vad han uppfattar som sina egna bedrifter i världspolitiken under de åtta månader han suttit vid makten denna mandatperiod.

— Jag har avslutat sju krig, hävdar han.

Trump fortsätter med att kritisera FN, och hävdar att världsorganisationen inte bidragit med någonting i strävan efter fred.

— FN har inte ens försökt hjälpa oss.

Ska kritisera institutioner

Han kommer också lyfta fram ”USA:s återupprättade styrkeposition runt i världen”, och kritisera ”globalistiska institutioner”, enligt Vita huset.

Trump har dragit tillbaka amerikanskt stöd från flera internationella samarbeten, och bland annat beslutat att helt lämna Världshälsoorganisationen WHO.

På måndagen stod Frankrike och Saudiarabien värdar för en uppmärksammad FN-konferens med syfte att blåsa nytt liv i en tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Den franske presidenten Emmanuel Macron meddelade då officiellt att Paris erkänner en palestinsk stat, varpå flera andra länder följde hans exempel.