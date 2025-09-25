Flera drönare siktades under sen onsdagskväll i närheten av Ålborgs flygplats. Trafiken till och från flygplatsen stoppades. På torsdagsmorgonen fick även landets näst största flygplats stänga sitt luftrum i en timme. Drönare har rapporterats över minst fyra danska flygplatser.

Drönaraktiviteten som fick polisen att stänga flygplatsen i Ålborg liknade den som stoppade flygtrafiken till och från Köpenhamn på måndagen, enligt rikspolischef Thorkild Fogde. Han bekräftar att drönarna observerats av såväl flygplatspersonal, flygtorn och polis. Om det är samma typ av drönare som i måndags är för tidigt att säga.

Danska försvaret deltog i insatsen

Polis, säkerhetspolis och försvaret deltog i insatsen. Polisen ”ser allvarligt på situationen”, uppger de.

— Polisen försöker få ned drönarna, om det är möjligt. Annars är det såklart en fråga om att hitta var de kommer från, sade Fogde under en pressträff natten till torsdag.

Fyra flygningar till Ålborg fick vända om under onsdagskvällen och luftrummet stängdes. Strax efter 03 öppnades luftrummet sedan drönarna försvunnit.

Rikspolischef Fogde anser att Danmark bör överväga att öka den nationella beredskapen, som just nu ligger på den lägsta nivån av tre.

Flera drönare rapporteras

Under natten siktades drönare även vid den militära flygbasen i Skrydstrup samt flygplatserna i Esbjerg och Sønderborg. Polisen bekräftade vid 02.30 att drönare flugit med lampor på vid flygplatserna, som dock inte behövde stängas eftersom de inte har några flygningar planerade förrän senare på torsdagen.

Danmarks rikspolischef Thorkild Fogde i Köpenhamn i augusti i fjol.

Under de tidiga morgontimmarna var det dags igen. Denna gång var det Billunds flygplats, landets näst största, som stängde sitt luftrum i ungefär en timme.

— Det har skett en händelse som fått som följd att luftrummet stängts, säger flygplatsens presschef Dan Prangsgaard till Ekstra Bladet.

Luftrummet och flygplatsen är nu öppna.

”Kapabel aktör”

Dansk polis har fått in många tips efter måndagens händelser, då flygplatsen i Köpenhamn tvingades stänga på grund av drönaraktivitet. Även flygplatsen Gardermoen utanför Oslo stängdes till följd av misstänkta drönare.

Att det skulle röra sig om privata aktörer är mindre troligt, enligt Jens Jespersen på Köpenhamnspolisen.

— Vi sätter inte i gång en sådan apparat som den i måndags eller ikväll om det finns något som tyder på att det kan röra sig om privata aktörer, sade han under en pressträff.

Personen eller personerna som ligger bakom anses av polisen vara en ”kapabel aktör”. Personer som flyger drönare, även med tillstånd, uppmanas att inte flyga de närmaste dagarna.